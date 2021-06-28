Mazıdağı köy ürünleri vatandaşlara tanıtıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı köylerde üretilen ürünler Artuklu ilçesinde açılan stantla vatandaşlara tanıtıldı.

Mardin il tarım ve orman müdürlüğü Mazıdağı’nda üretilen köy ürünlerini 15 Temmuz ve Demokrasi Parkı’nda açılan stantla vatandaşlara ikram ederek tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtımı yapılan mazrone üzüm pekmezi, keçi sütü peyniri ve Mazıdağı balı vatandaşlar tarafından beğenildi. Mardin Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Kızılay kan bağış standına girerek kan bağışı yapan vatandaşlara pekmez ikram etti. Dinler, ilçede üretilen ürünlerin tanıtımını yapıp markalaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ürünleri gelen turiste tanıtıp, ülke geneline yaymak istediklerini kaydeden Dinler, “İlimizde üretilen ürünlerin tanıtımını yapmak için Mardin il merkezimizde stant açtık. Burada bugün Mazıdağı ilçemizin ürünlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Mazıdağı’nda yetişen mazrone üzümü, yerel peynirimiz ve yerel balımızı tanıttık bugün burada. Mardin turizm alan bir il. Amacımız ürünlerimizin tamamını Mardin’e gelen turistlere tanıtıp ülke geneline dağıtmak. Amacımız bu ürünlerin gerçek değerine ulaşmasını sağlamak. Bugün burada Mazıdağı standını açtık. İnşallah bir gün Midyat bir günde Dargeçit’te yetişen ürünlerimizin stantlarını burada açarız. Bunları burada tanıtırız. Elimizde mazrone üzümü pekmezi ve Mazıdağı’ndaki çiftçilerimizin ürettiği koyun, keçi sütü peyniri var. Bir de bal üreticilerimizin balı var burada. 3 ürünü tanıtıyoruz bugün. Şu anda 2 günlü açılış yaptık. İnşallah ayda bir burada zamanı gelen ürünlerimizi sergileyeceğiz ve tanıtacağız” diye konuştu.

Ürünlerin tadına bakan vatandaş Zehra Önder, tatlarının çok güzel ve tüm pekmezlerin tadıyla aynı ama biraz farklı olduğunu belirtti.

Ürünleri beğendiğini söyleyen vatandaş Tekin Sayan, “Peynirin tadına baktım. Güzel, az tuzlu ve yağlı. Koyun peynirine benziyor. Pekmez şu an boğazımı yaktı. Pekmez de güzel” dedi.

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