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Mardin'de 6 kişinin öldüğü kazada ailelerden 'tahliye' tepkisi

DHA

Mardin'de 6 kişinin öldüğü kazada ailelerden 'tahliye' tepkisi


MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde, halı saha maçından dönen 3´ü çocuk, 6 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme kazanın ardından tutuklanan 2 sürücünün tahliye edilmesine, ölenlerin yakınları tepki gösterdi. Kazada oğlu Hakan Özkahraman'ı (21), kaybeden Şehmus Özkahraman, "8 ay kaldıktan sonra bu tutuklanan her iki şoför serbest bırakıldı, acımız katlandı, acımız taze. 6 genç çocuğumuzu kaybettik. Bizimkiler toprak altında, onlar çarşıda dolaşıyorlar. Biz adalet istiyoruz" dedi.
Kaza, geçen yıl 7 Eylül'de Midyat-Dargeçit karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emin Aydın yönetimindeki 65 K 3858 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Nevzat Tasman yönetimindeki 27 BDV 29 plakalı traktöre, ardından da halı saha maçından evlerine dönenlerin içinde bulunduğu Hakan Özkahraman yönetimindeki 34 BOH 39 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki Nimetullah Yıldız (34), oğlu Abdulkerim (3), yeğeni Muhammed Yıldız (10) ile aynı mahallede oturan akrabaları Hakan Özkahraman (23), Bilal Seyitoğlu (21) ve kardeşi Dilovan Seyitoğlu (12), hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Aydın ile traktör sürücüsü Tasman, yaralandı
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kazada kusurlu oldukları iddiasıyla sürücüler Mehmet Emin Aydın ile Nevzat Tasman, tedavilerinin ardından tutuklandı. 8 ay tutuklu kalan şüpheliler, önceki gün tahliye oldu. Aydın ve Tasman'ın tahliye edilmesine kazada yaşamını yitirenlerin yakınları tepki gösterdi.  
'ADALET İSTİYORUZ' 
Kazada oğlu Hakan Özkahraman'ı, kaybeden Şehmus Özkahraman, "Katliam gibi bir kaza. Bunlar 8 ay içeride kaldı. Tutulan raporlara itiraz ettik. 8 ay kaldıktan sonra bu tutuklanan her iki şoför serbest bırakıldı, acımız katlandı, acımız taze. 6 genç çocuğumuzu kaybettik. Bizimkiler toprak altında, onlar çarşıda dolaşıyorlar. Biz adalet istiyoruz. Adalet Bakanlığı'ndan müdahil olmasını istiyoruz. Biz devlet yetkililerinden yardım istiyoruz. Bunlar suçludurlar. 100 yıldan yargılanan iki şoför serbest bırakılıyor. Bu çocukların hakkı kalmasın" dedi. 
Kazada yaşamlarını yitiren Mehmet Kaan ve Dilovan Seyitoğlu'nun annesi Gülseren Seyitoğlu ise, sürücülerin tutuklanması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:
"İki oğlumu kaybettim bu kazada. Acımız çok büyük. Bu katiller tutuklansın. Adalet ne ise o olsun. En büyük ceza neyse onu vermelerini istiyoruz. Onlar dışarıda kalmasın. Bizim çocuklarımız toprağın altında, biz acı çekiyoruz. Ne olur birazcık olsun bu acı hafiflesin istiyoruz. Biz adalete güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulur." 
'TUTUKLU YARGILANMALARINI İSTİYORUZ'
Eşi Nimetullah Yıldız ve oğlu Abdulkerim'i kaybeden Şilan Yıldız da adalet arayışında olduklarını belirterek, "Akşam saat 18.00 sıralarındaydı. Eşim çocukları almaya geldi. Oğlumu hazırladım, gönderdim. Ben de onları yemeğe bekliyordum. Gelmediler. Sonra kaza haberi geldi. Biz olay yerine gittik her şey olmuş bitmişti zaten. Biz adalet istiyoruz, başka da bir şey istemiyoruz. Biz sadece tutuklu yargılanmalarını istiyoruz. Acımız çok büyük" diye konuştu.
Dava 8 Temmuz'da Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.DHA-Genel Türkiye-Mardin MARDİN,(DHA)
2021-06-29 11:17:30

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