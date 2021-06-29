Mardin’de itfaiye eri kalbi duran yavru kediyi suni teneffüsle kurtardı

Mardin'in Ömerli ilçesinde itfaiye eri, sıkıştığı su giderinde kalbi duran kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kurtardı.

Olay, Ömerli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde bulunan su giderine girmeye çalışan yavru kedi başını sıkıştırdı. Yavru kediyi gören vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hareketsiz duran kediye zarar vermemek için büyük bir titizlikle su gideri üzerindeki betonu kırdı. Uzun uğraşlar sonunda kediyi çıkaran itfaiye erleri kedinin kalp atışlarının olmadığını fark etti.

Olay yerinde bulunan bir itfaiye eri, kalbi duran kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeyi başardı. Hayata dönen kediye itfaiye ekipleri, süt ve mama verdi.

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