Mardin’de eski dönemde giyilen kıyafetlerin satıldığı vintage mağazalarına rağbet artıyor.

Günümüzde modanın eskiye dönmesiyle oluşan giyim tarzı olan 'vintage'a ilgi artıyor. Mardin’in Artuklu ilçesi tarihi revaklı çarşıda açılan vintage mağazaları dikkat çekiyor. Eski dönemlerde yaklaşık 1030 yıl arasında moda olan kıyafetler getirilip bu mağazalarda alıcısı için satışa sunuluyor. Mağazaların içi ise o dönemlerde kullanılan elektronik ve dekoratif eşyalarla süslenip otantik bir ortam oluşturuluyor. Seyit Demircan’ın mağazası da bunlardan biri. Babasına ait 90’lı yıllarda çekilmiş fotoğraflardan esinlenerek Mardin’de bir vintage mağazası açtı. Sattığı ürünlerin her birinden sadece 1 tane bulunuyor. Müşterileri ise genelde sanatla uğraşan bir kitleden oluşuyor. Seyit Demircan, dükkanını açtığında ilk destekçisinin şarkıcı Manuş Baba olduğunu kaydetti.



“Vinatge açmak için Mardin’e geldim”

Daha önce İstanbul’da yaşadığını söyleyen Seyit Demircan, “Bu iş için buraya geldim. Mardin’e yerleştim şimdilik. Böyle devam ederse burada kalmayı düşünüyorum. Mardin’e gelince eski yapıyı gördükten sonra babamın fotoğraflarından esinlendim. Babamın 90’larda giydiği kıyafetler gibi bir giyim kuşam mağazası açarsam iyi olur mu, diye düşündüm. Zaten Mardin’de birkaç yer daha var aynısından. Güzel gidiyor şimdilik. Ben tüm ürünlerimden sadece birer tane getiriyorum. Aynısını bulamazlar zaten. Bir gömleğin başkasını bulamazlar” dedi.



“Koleksiyon halinde burası”

Kıyafetler dışında satmadığı çok şey olduğunu belirten Demircan, “Satılık olanlar sadece kıyafetler. Diğer her şey kendime ait. Karşıdaki fotoğraf makinaları, saatler, asılı olan ayakkabıları satmıyorum. Satmamı istiyorlar ama şahsım olarak satmak istemiyorum. Burası bir vintage mağazası. Buraya girmemin sebebi herkesin giyim kuşamına hitap etmiyor. Hitap ettiğimiz kesim, çok farklı bir kesim. Bir tane gömlek aldı mı, o gömleğin başka hiç kimsede olmadığını düşünerek alır bizden. Ona göre satış yapıyoruz” diye konuştu.



“Vintage eski döneme ait kıyafetlerdir”

2017’de İstanbul’da Suriye pasajında bir retroda vintage ile tanıştığını anlatan Demircan, “Kadıköy’de ve Cihangir tarafında bu tür bir sürü yerler var. Ama doğu bölgesinde nadir görülen yerler bunlar. Ben açtığım zaman kimsenin burada bu işi yaptığını düşünmeden girmiştim. Müşteri potansiyelimiz ise, güzel sanatlar okuyan öğrenciler, resimle ve sinema, televizyon ile ilgilenenler ve bu tarz insanlar benden alış veriş yapıyor” şeklinde konuştu.



“Burayı açtığımda elimden tutan Manuş Baba oldu”

İlk olarak burayı açtığında elinden tutan bir insan olduğunu söyleyen Demircan, “O da Manuş Babaydı. Manuş Baba benden ilk alışverişini yaptı. Daha sonra Ümit Kavak (oyuncak kardeşliğindeki abimiz, o da bizden alışveriş yaptı. Ve daha fazla büyümemiz için bize destekte bulundu. Hasan Kızıl’da desteğini esirgemiyor. Onlar gibi insanlara hitap ediyorum. Müşteri potansiyelim böyle” ifadelerini kullandı.

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