Mardin’de zincirleme kaza: 1 yaralı

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Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Nur Mahallesi, devlet hastanesi karşısında meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada, 1 aracın takla atması sonucu yaralanan sürücü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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