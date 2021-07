Nusaybin Meslek Yüksekokulu evine dönüyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu derslik binasının yapımı için düğmeye bastı.

Kısa süre önce Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen imza töreninde MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu binasının yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Ömer Özel’in karşılıklı olarak imzaladığı protokolün ardından bina yapım çalışmaları için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma törenine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, MAÜ Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürleri katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Nusaybin Meslek Yüksek Okulu’nun kuruluşunun tüm aşamalarında yer aldığını kaydeden rektör Özcoşar, “Nusaybinli arkadaşlarımız bilirler. Burada meslek yüksekokulunun açılmasıyla ilgili yıllar önce ilk toplantıyı ben yapmıştım. Daha sonra meslek yüksekokulumuz Mardin’e taşınmak zorunda kaldı. Ve bu içimizde bir ukde olarak kaldı maalesef. Şu anda da sağ olsunlar sayın kaymakamımızın desteğiyle bu inşaatın bitmesini beklemeden Nusaybin’e gelecek meslek yüksekokulumuz. Aynı yıl içinde de aslında Ömer Bey yapılmış olan binaya taşınmış olacak” dedi.



“Nusaybin Meslek Yüksek Okulumuz Nusaybin’de değer üretebilecek bir alanda yoğunlaşıyor”

Dış ticaret ve İngilizce çevirmenlik üzerine yoğunlaştığını ifade eden Rektör Özcoşar, "Buna yakında Arapça tercümanlık bölümünü de ekleyeceğiz. Belki ileride tekstil ve tasarım bölümünü de ekleyeceğiz. Doğrudan aslında Midyat’ta iş adamlarımız ticaretin, sanayinin vs. gelişmesine yönelik, yeni bir strateji ile meslek yüksekokulumuzu büyütmeye yönelik bir strateji izlemiş olacağız. Ben bu süreçte emeği geçen herkese sayın valimizden, Ömer beyden ve kaymakam beyden bizim gönül ve zihin dünyamızın ifadesiyle hiç resmi ve bürokratik ifadelere girmeden Allah razı olsun diyorum. Allah hayrınızı kabul etsin diyorum. İnşallah Nusaybin bu adımlarla daha ileriye ve geniş noktalara taşınmış olacaktır diyorum ve herkese saygılarımı sunuyorum” dedi.

Törende konuşan Vali Demirtaş, devasa bir eğitim yatırımının ilk harcını koymaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi. Gerçekleştirilen her yatırım ve projenin Mardin için büyük anlam ve önem taşıdığını kaydeden Vali Demirtaş, “Fakat eğitim yatırımlarımıza, diğerlerinden farklı bir gözle bakıyorum. Zira eğitim, bir milletin istikametini belirleyen, milletler nezdindeki yerini tayin eden, en önemli unsurdur. Bununla birlikte çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırladığımız sürecin adıdır. Dolayısıyla eğitim hizmetlerini evlatlarımızın tümünün erişebileceği bir biçimde sunulmasının ilk ve en önemli şartı, eğitim altyapısının güçlendirilmesinden geçiyor. Bu bağlamda ülkemiz genelinde olduğu gibi, Mardin’imizde de eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı, yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Mardin merkez ve ilçelerimizde evlatlarımızı modern eğitim kampüsleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.



“Mardin'i mevcut potansiyelinin üzerine hep birlikte taşıyacağız”

Temeli atılan eğitim yatırımının devletmillet işbirliğinin en son halkasını oluşturduğunu belirten Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

“Yapımı gerçekleştirilecek olan meslek yüksekokulumuz tamamlandığında, Nusaybin ilçemiz 4 bin 200 metrekare kapalı alanda hizmet verecek, yeni ve modern bir meslek yüksekokulu binasına kavuşacaktır. Bilinmelidir ki üniversite, sadece bir kampüsten, hizmet binalarından ve sağladığı imkanlardan ibaret değildir. Üniversiteler, bulunduğu kentin kültürüne, sanatına, sosyal ve ekonomik hayatına istikamet çizen müesseselerdir. Dolayısıyla kentten ve kent yaşantısından soyutlanamaz. Meslek yüksekokulumuz da Nusaybin’de bu işlevi üstlenecek, Nusaybin’in kent yaşantısına canlılık ve hareketlilik kazandıracaktır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar, özel sektör ve bu kentin insanlarının aynı çatı altında buluşmasıyla, Mardin’i mevcut potansiyelinin üzerine hep birlikte taşıyacağız. Bunun için yegane şart; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Bizler yan yana ve omuz omuza durduğumuz sürece; aramıza nifak sokmaya çalışanlar, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaktır. Her ne olursa olsun bu coğrafyada huzur, barış ve kardeşlik türkülerini söylemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Nusaybin Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksekokulumuzun Mardin’imize, Nusaybin’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu devasa eğitim yatırımını Nusaybin’imize kazandıran Ömer Özel’e, kıymetli validesi Neriman Özel’e ve değerli babası Celal Özel’e, şahsım ve Mardinli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum”.

Yapılan konuşmaların ardından butona basılarak Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu binasının temeline ilk harç döküldü.

