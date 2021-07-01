Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ÖmerliMidyat karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 32 GA 449 ile 31 DV 702 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Ömerli Selim KAYA

2021-07-01 22:19:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.