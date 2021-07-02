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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda Vali Demirtaş’ı ziyaret etti

İHA

Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda Vali Demirtaş’ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.
Vali Demirtaş tarafından valilik girişinde karşılanan Büyükelçi Sanjay Panda, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ilişkileri hakkında bir süre sohbet edildi. Mardin’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Sanjay Panda, şehre hayranlığından bahsederek, “Mardin’i çok görmek istiyordum. Bugün bu güzel şehri görmekten büyük keyif aldım. Mardin kültürel varlıklarıyla büyüleyici bir şehir” dedi.
Konuğuyla makamında bir süre sohbet ederek, Mardin’in tarihi, kültürü ve ekonomisi hakkında bilgiler veren Vali Demirtaş, Büyükelçi Sanjay Panda’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dinlerin ve dillerin kesiştiği hoşgörü kenti Mardin’in Bollywood olarak adlandırılan Hint sinemasının yönetmenleri başta olmak üzere yabancı film şirketlerinin dikkatini çektiğini dile getiren Vali Demirtaş, Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve yapımcı Vivek Agraval’ın şehirde sinema filmi çekmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.

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