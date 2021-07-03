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Bakan Kurum: Mardin´de tarihi dokuyu bozan yapıları temizleyeceğiz

DHA

Bakan Kurum: Mardin´de tarihi dokuyu bozan yapıları temizleyeceğiz


Selim KAYANurettin FİDANCAN/MARDİN, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de 'İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Antik kent Mardin´de, tarihi yapıların dokusunu bozan yapıları temizleyeceğiz. Amacımız, eser siyaseti yapmaktır. Biz Cumhurbaşkanı'mızdan bunu öğrendik" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Mardin'de devam eden projeler ve yeni yatırımları görüşmek üzere kente geldi. Bakan Kurum, Mardin Valiliği'nde düzenlenen 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçer ve Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve kurum amirlerinin de yer aldığı toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. 
'MARDİN'E 20 YILDA 50 MİLYAR LİRALIK YATIRIM KAZANDIRDIK'
Mardin Valiliği'ndeki toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, son 20 yılda kente 50 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Mardin´de şehircilik; gerek tarihi yapılarıyla o dar güzel sokaklarıyla içindeki hanları, hamamları, cami, medrese ve kiliseleriyle tüm dünyaya şahsiyetini göstermiş bir şehircilik örneği. Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak. Tüm çabamız, tüm gayretimiz bunun üzerinedir. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerek millet bahçeleri konusunda gerek sosyal konut kapsamında gerek tarihi yapıların güçlendirilmesi, ihya edilmesi kapsamında, birçok projeyi gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Valimiz, vekillerimiz ve belediye başkanlarımız, 'Daha iyi bir Mardin için ne yapabiliriz' diye gece gündüz demeden çalışıyorlar. Biz de bu konuda kendilerine destek veriyoruz. Ben de bir Mardinli sayılırım. Burada 3 sene yaşadım. Burada Dumlupınar İlkokulu'nda eğitim gördüm ve ben de bu şehrin bir evladı olarak, bu şehrin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir evladı olarak, bu şehre hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'medeniyetin merkezi olan şehircilik' vizyonuyla Mardin'imize tam 50 milyar liralık bir yatırım kazandırdık."
'MARDİN TERÖRDEN ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ'
Devam eden yatırımların da belediyelerle birlikte yürütüldüğünü belirten Kurum, şöyle konuştu:
"Gerek eğitim alanında gerek sanayi alanları ve gerek kültürel alanların ihyası kapsamında da çevre ve şehircilik alanında da 10 milyar liralık yatırımımız var. Devam eden birçok yatırımımız, yine belediyelerimizle birlikte yürütülmektedir. Bugün de çok önemli kararlar aldık yani mali değerine baktığımızda, yaklaşık 1 milyar lira tutarında gerek merkezimizde gerek ilçelerimizin tamamında, birçok yatırıma devam etme kararı aldık. Daha önce Mardin'imiz, ilçelerimiz terörden çok büyük acılar çekti. Terör örgütünün yuvasız bıraktığı kardeşlerimize, toplamda 5 bin 51 konutu yine okullarını, hastanelerini, yeşil alanlarını gerek merkezde gerek ilçelerimizde yapmak suretiyle vatandaşlarımıza sıcak yuvalarını yapıp teslimlerini gerçekleştirdik. Artık kendi evlerinde yaşama imkanına eriştiler. Daha sağlıklı, daha güvenli ortamda şu an yaşıyorlar. Bir yanda üst yapımızı yaparken, bir taraftan da altyapımıza ilişkin projelerimizi, içme suyu ve kanalizasyonlarımızın yenilenme işini, belediyelerimiz ve İller Bankamız, genel müdürlüğümüz, valimizle birlikte ortaklaşa yürüttük. Bu çerçevede, ilçelerimizde toplamda 247 bin metre içme suyu, 74 bin metre de kanalizasyon hattını yenileyerek, vatandaşlarımıza daha iyi imkanları sunma şerefine erişmiş olduk. Diğer taraftan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile sosyal konut projelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 5 milyar lira yatırım değerinde, toplamda 8 bin 900 konutun inşasını tamamladık."
'19 YILDA 1 MİLYON KONUT YAPAN ÜLKE GÖREMEZSİNİZ'
Mardin'de konut inşaatlarının hızla devam ettiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında da yine yatırım değeri 202 milyon lira olan 530 konut projemiz devam ediyor. Mardin´de 100 bin konut projesi kapsamında 830 konut Artuklu´da, Derik´te de 110 konutun inşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ensar ve Saraçoğlu mahallelerinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapacağımız 500 konuta bu vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Antik kent Mardin´de, tarihi yapıların dokusunu bozan yapıları temizleyeceğiz. Mardin´e girerken, o silüete zarar veren katlarla ilgili gerekli azaltım ve kesmeleri yapacağız. Amacımız, eser siyaseti yapmaktır. Biz Cumhurbaşkanı'mızdan bunu öğrendik. Hoşgörü, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız ve projelerimizi anlatacağız, onların hayır dualarını alacağız. Her türlü terör girişimine rağmen ve her türlü engellemelere rağmen çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 19 yılda 1 milyon konut yapan bir ülke göremezsiniz. Biz Mardin´den razıyız. Allah da onlardan razı olsun" diye konuştu. 
Bakan Kurum ve beraberindekiler, açıklamanın ardından Mardin'in tarihi caddelerini gezip, esnafla sohbet etti.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN
2021-07-03 17:09:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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