Vali Demirtaş, Bakan Kurum’a Mardin’de eğitim gördüğü 3 yılın karnelerini takdim etti

Mardin Valisi ve Belediye Başkan vekili Mahmut Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Mardin’de eğitim gördüğü 3 yılın karnelerini tablo halinde takdim etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıfı Mardin’de Dumlupınar İlkokulunda okudu. Mardin’e ziyareti esnasında Vali ve Belediye Başkan vekili Mahmut Demirtaş, Mardin’de geçen 3 yıllık eğitim hayatında aldığı karneleri Bakan Kurum’a tablo halinde takdim etti. Aldığı hediyeyle anıları canlanan Bakan Kurum, “İlkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıfı okuduğum Mardin Dumlupınar İlkokulunda geçirdiğim çok güzel bir 3 yılın anıları Mardin Valimiz Mahmut Demirtaş'ın verdiği ilkokul karnemle yeniden canlandı” dedi.

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