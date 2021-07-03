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Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de esnafı ziyaret etti

İHA

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de esnafı ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Mardin'de çarşı esnafını ziyaret ederken, esnaflar Bakan Kurum'a Mırra ikram etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin ziyaretinde şehircilik adına yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum, Eski Mardin tarihi çarşıların restorasyonu için çarşıda esnaf ile bir araya geldi. Çalışma yapılacak yerleri inceleyen Bakan Kurum, restorasyon çalışmaları ile ilgili esnafa bilgi vererek, isteklerini dinlerken, esnaflarda Bakan Kurum'a mırra ikram etti. Bakan Kurum ve beraberindekiler, Stadyum eski bayındırlık lojmanları yıkımı çalışmasını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.

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