Kitap bağış kumbarası kitap bağışı bekliyor

Fiyatı 300 bin dolara kadar çıkıyor... Bu tarla çok başka

Mardin’de sosyal sorumluluk projesinde kitaplarını ihtiyaç sahiplerine bağışlamak isteyen ziyaretçiler alışveriş merkezindeki kitap kumbarasına yoğun ilgi gösterdi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Mardian Mall Alışveriş Merkezinde sosyal sorumluluk projesi geliştirildi. Alışveriş merkezinin zemin katına bırakılan kitap kumbarasına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Kampanya da kitap kumbarasında biriken kitaplar köy okullarındaki öğrencilere dağıtılacak. Kampanyaya beklediklerinden daha büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, "Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde başlatmış olduğumuz kampanya ile Mardian Mall, özel bir okulun iş birliği ile gerçekleştirilen kitap kumbarası projesiyle toplanan kitapları köy okullarındaki öğrencilerimizle paylaşılarak geleceklerine umut dolu sayfalar açmayı planlıyoruz. Çocukların okudukları en az bir kitabı getirerek bağış yaptıkları proje kapsamında toplanan tüm kitaplar Mardin köy okullarındaki öğrencilerle paylaşılacak’’ dedi.

Kampanyaya destek veren özel bir okulun müdürü Ercan Aydoğan, “Bugün öğrencilerimiz köy okullarındaki kardeşlerine destek olmak için soluğu Mardian Mall’da aldı. Sevgileri ve sevinçleri gözlerinden okunan ilköğretim öğrencilerim birçok kitabını kardeşleriyle paylaşarak sosyal sorumluluk projesine destek verdiler. Bir kitap paylaşın bin umut olun’’ diye konuştu.

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