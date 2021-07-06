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Yatırımcıların gözdesi Mardin’de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı

İHA

Yatırımcıların gözdesi Mardin’de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan çağrı merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Devletin sunduğu teşvik paketlerinin yanı sıra sağlanan huzur ve güven ortamıyla yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline dönüşen Mardin’de yatırımlar hızla devam ediyor. Bu kapsamda bin 500 kişinin istihdam edileceği ve 8 bin metrekarelik bir alanın tahsis edildiği çağrı merkezi temeline ilk harç törenle döküldü. Çağrı merkezinin temel atma töreninde konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “Turizm şehri olmanın yanında sanayi şehri olmak için de emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
İlk etapta 750 kişi ve sonuç olarak da bin 500 kişiyi istihdam edecek olan firma ile 30 yıllık bir protokol sağlandığını belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:
“Yeni çağrı merkezimizin temellerini bugün atıyoruz. Bugün Mardin için önemli bir gün. Uzun zamandan beri böyle firmaların ilimize gelip yatırım yapmasını bekliyorduk. İlk etapta 750 kişi ve sonuç olarak da bin 500 kişiyi istihdam edecek olan firmamız ile 30 yıllık bir protokolümüz oldu. Organize Sanayi Bölgemizde kendilerine 8 bin metrekarelik bir alan tahsis edildi. Çağrı merkezlerimizin ülkemize ciddi bir katma değeri var. Her yıl 5 milyar liraya yakın bir katma değer oluşturuyorlar. Hizmet sektöründe yüzde 50’i üniversite mezunu çalışanlarının yüzde 65,2’inin kadın olması pozitif bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Bu çağrı merkezimizde şehit yakınlarımız ve gazilerimiz de çalışabilecekler. Örnek bir çalışmaya imza atacağımıza olan güvenim tamdır. Hep beraber Mardin’imize güzel bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum”.
Temel atma törenine Vali Demirtaş’ın yanı sıra Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü M. İlker Emir katıldı.

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