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Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Gökçe’den aşı çağrısı Dr. Abdullah Gökçe: “Her aile evinden bir kişiyi kaybetti, lütfen aşımızı olalım”

İHA

Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Gökçe’den aşı çağrısı Dr. Abdullah Gökçe: “Her aile evinden bir kişiyi kaybetti, lütfen aşımızı olalım”

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aşı seferberliği başlatıldı. Vatandaşları aşı olmaya davet eden Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Gökçe, “Gözü yaşlı insanlar oldu artık bu hastalığı aramızdan kaldıralım, bunun tek çözümü aşı olmaktır. Lütfen aşımızı olalım. Hepimiz yorulduk, artık buna bir son vermenin zamanı geldi” dedi.
Salgınla mücadele kapsamında hızlanan aşılama süreci devam ediyor. Bu kapsamda Mardin 214 bin 857 kişi aşı oldu. Sadece bir doz aşı olan kişi sayısı 96 bin 934. İkinci dozu kişi sayısı ise 57 bin 634 kişi aşı oldu. Kızıltepe’de Covid19 aşılama çalışmaları kapsamında Cumhuriyet meydanında ”Aşı Merkezi“ oluşturularak randevusuz aşılama çalışması başlatıldı.

“Her aile evinden bir kişiyi kaybetti”
Salgından korunmanın tek çaresinin aşı olduğunu ifade eden Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gökçe, “Mardin’in Kızıltepe içerisinde aşılamaya başladık. Yaklaşık iki hafta önce yoğun aşılamayı burada da başlattık. Daha öncesinde hububat merkez ve bir alışveriş merkezinde serbest aşı merkezi açmıştık. Üç gündür de Cumhuriyet Meydanımızda aşı yapılıyor. Bunun haricinde 25 sağlık ocağımızda ve biri devlet ikisi özel olmak üzere 3 hastanemizde ve 7 mobil ekip olarak vatandaşımızın yoğun olarak yaşadığı yerde ve işletmelerde aşılama faaliyeti yürütüyoruz. Tüm halkımızdan rica ediyoruz bakanımızın açıkladığı verilerde bu geri kaldığımız durum açıklanamaz bir durum. Çok iyi, değerli insanlar kaybettik. Her aile evinden bir kişiyi kaybetti. Gözü yaşlı insanlar oldu artık bu hastalığı aramızdan kaldıralım, bunun tek çözümü aşı olmaktır. Lütfen aşımızı olalım. Hepimiz yorulduk, artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Hepinizi aşı olmaya bekliyoruz” dedi.
Vatandaşları aşı olmaya davet eden Nur Patır, “Covid19 aşımı az önce yaptım. Sağlıkla şifa olsun, tüm halkımız için hayırlısı olsun inşallah. Kendi sağlımızı ve toplum sağlığını korumak adına kendi ekibimle birlikte aşımız yaptırmak için buraya geldik. Vatandaşlarımızın da yoğun bir ilgisi var. Umarım tüm halkımız ve tüm dünya sağlık ve şifa bulup bu salgından kurtulur” diye konuştu.

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