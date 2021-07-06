Mardin'de tarım işçisi elektrik akımına kapıldı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir tarım işçisi, elektrik akımına kapıldı.

Olay, sabah saatlerinde kırsal Engin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Eye (40) isimli tarım işçisi, sondajda meydana gelen bir arızayı gidermeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan vatandaşın göğüs, kol, kulak ve boyun bölgelerinde yanıklar oluştu. Eye, tedavi edilmek üzere Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.