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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor

İHA

Mardin’in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, dört bir koldan kent genelinde başladığı yol çalışmalarına hızla devam ediyor.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ve kent genelinde dört bir tarafında devam eden çalışmalarda bazı grup yolları tamamlanarak vatandaşın hizmetine girdi. Bazı yollarda ise birinci ve ikinci kat sathi kaplama, alt temel serme, reglaj, yol açma, yol genişletme, sulama ve sıkıştırma çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından; Dargeçit ilçesi YılmazBatur Grup yolunda ikinci kat sathi kaplama, temel malzeme serimi, sulama ve sıkıştırma, AkyolAkbelenSuçatıBelen Grup yolunun ise ikinci kat sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Midyat ilçesi Güvenli Mahallesinde asfalt sökümü ve temel malzeme serimi çalışmaları başladı. Savur ilçesi Evkuran ve Üçerli arasında bulunan yol çalışmasına ikinci kat asfalt çalışması tamamlandı.
Artuklu ilçesi Göllü ve Gökçe Mahalleleri arasında bulunan yolda birinci kat sathi kaplama devam ediyor. Mazıdağı ilçesi Kocakent, Gümüşpınar, Tanrıyolu mahallelerinin yollarında temel ve alt temel serimi devam ediyor. Derik ilçesi GümüşyuvaBurç, ŞerefliMeşeliSubatan ile BurçGöktaşÇukursu mahalleleri grup yollarında reglaj, temel malzeme serimi çalışmaları devam ediyor.

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