Mardin'de PKK operasyonu: 29 gözaltı

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Selim KAYA/MARDİN,(DHA)MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt yapılanması içerisinde sözde kent, mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, bombalı araç eylemleri ile irtibatlı olduğu, terör örgütü adına milis, işbirlikçi faaliyetlerde bulunup, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur eylemlerine katıldığı tespit edilen 29 şüpheli, özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kalaşnikof tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, terör örgütüne ait bez parçaları ve çok sayıda örgütsel dokuman ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-07-06 15:32:43



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