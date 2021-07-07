Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)

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TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Suriye sınır hattında devriye görevi yaptığı sırada PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

Mardin Havalimanı'nda yapılan törene Vali Mahmut Demirtaş, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü İlker Emir, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Öz geçmişi ve duaların okunmasının ardından şehit Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-07-07 16:55:00



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