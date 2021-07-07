Mardin'de şehit olan asker için tören düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de şehit olan asker için tören düzenlendi

İHA

Mardin'de şehit olan asker için tören düzenlendi

Mardin'de şehit olan askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'e gönderildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinde devriye halindeyken askeri araca açılan ateş sonucu karnına kurşun isabet ederek şehit olan Astsubay Cihan Çiftçibaşı için Mardin Havalimanında tören düzenlendi. Törene 2'nci Ordu Komutanı Metin Gürak, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve şehit askerin silaha arkadaşları katıldı.
Kızıltepe Müftüsü Mahsum Taşçı şehit için dua okudu. Son yolculuğuna uğurlanmak üzere şehidin naaşı memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
YEREL HABERLER Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 ...
Mardin’de kamyonet ile cip çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de kamyonet ile cip çarpıştı: 5 yaralı
Radarla hız denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Radarla hız denetimi yapıldı
Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit
YEREL HABERLER Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 ...
Mardin'de 1 asker şehit oldu
YEREL HABERLER Mardin'de 1 asker şehit oldu
Mardin'de aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
Mardin'de esrar operasyonu
YEREL HABERLER Mardin'de esrar operasyonu
Mardin’de genç doktor evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mardin’de genç doktor evinde ölü bulundu
Mardin'de doktor evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mardin'de doktor evinde ölü bulundu
Mardin'de PKK operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de PKK operasyonu: 29 gözaltı
Mardin'de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de kaza: 1 yaralı
Mardin’in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’in dört bir yanında yol çalışmaları devam ...
Türkiye seçmelerinde ikinci olup milli takıma girdi, şimdi Romanya Avrupa Kupası’na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye seçmelerinde ikinci olup milli takıma girdi, ...
Mardin'de tarım işçisi elektrik akımına kapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de tarım işçisi elektrik akımına kapıldı
Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Gökçe’den aşı çağrısı Dr. Abdullah Gökçe: “Her aile evinden bir kişiyi kaybetti, lütfen aşımızı olalım”
YEREL HABERLER Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Gökçe’den aşı çağrısı Dr. ...
Mardin’de, EDS ile trafik kontrol altına alınıyor
YEREL HABERLER Mardin’de, EDS ile trafik kontrol altına alınıyor
Yatırımcıların gözdesi Mardin’de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı
YEREL HABERLER Yatırımcıların gözdesi Mardin’de bin 500 kişinin ...
Bulgaristan’dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe’ye ulaştı
YEREL HABERLER Bulgaristan’dan havalanan posta güvercinleri ...
Mardin’de otomobil ile traktör çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de otomobil ile traktör çarpıştı: 1’i ağır 4 ...
Mardin'de dolap yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Mardin'de dolap yüklü tır devrildi
Hazreti Muhammed’in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devletinin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Hazreti Muhammed’in Süryanilere verdiği ahitnameler ...
Kitap bağış kumbarası kitap bağışı bekliyor
YEREL HABERLER Kitap bağış kumbarası kitap bağışı bekliyor