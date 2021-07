Şehrin göbeğinde düşmeye yakın olan kaya parçaları, yürekleri ağızlara getiriyor

Mardin’de, şehrin göbeğinde bulunan bir yükseklikte, düşmeye yakın olan kaya parçaları, yürekleri ağızlara getiriyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde, alışveriş merkezi karşısında bulunan, trafik akışının yoğun olduğu bir bölgede, birden fazla işletmenin giriş alanı ve insanların geçtiği alanın yukarısındaki yükseklikte bulunan 2 kaya parçası, düşmek üzere. Zaman zaman bulunduğu yükseklikten aşağıya doğru taşların düştüğünü söyleyen vatandaşlar, kaya parçalarının tehlike teşkil ettiğini belirterek taşların düştüğü alandan tedirgin olduklarını ve yüreklerinin ağızlarına geldiğini kaydetti. Yakın zamanda yerden yüksekte bulunan kaya parçalarından taşların dökülerek insanların geçtiği alana düştüğünü ifade eden bir restoran işletmecisi Mahmut Ahi, kaya parçalarının restoran işletmelerinin bulunduğu alana çok yakın olduğunu belirterek, 6 ay önce işletme araçlarının üzerine büyük kaya parçalarının düştüğünü, araç şoförlerinin canını zor kurtardığını ifade etti. Ahi, yetkililerin kaya parçalarının bulunduğu konumdan kaldırılmasını istediklerini söyledi.



"Birisinin üzerine düştüğünde vebalini kim taşıyacak"

Restoran işletmecisi Mahmut Ahi, kaya parçalarının yüksekten düştüğü zaman vebalinin taşınamaz olduğunu kaydederek, restoranlarının önünde durmaktan korktuklarını dile getirerek, "Bizim restoranımızın girişinde bir kaya sorunumuz var, devamlı olarak tepeden kaya parçaları, araçlarımızın üzerine düşüyor ve araçlarımıza zarar veriyor. Biz burada restoranımızın önünde durmaktan korkuyoruz. Bir an önce bu kaya sorununun çözülmesini istiyoruz. Tepede düşmeye yakın olan kayalıklar hem çirkin bir görüntü oluşturuyor hem de buraya zarar veriyor. Yarın veya ertesi gün birimizin üzerine büyük bir kaya parçası düşer, burada bulunan araçlarımıza ciddi zararlar verir. Her gün kayalıkların risk teşkil ettiği alanda mal yüklüyor ve servis yapıyoruz. Diyelim ki biz buradan araçlarımızı çektik, geceleyin bir vatandaş aracını buraya getirdi, burada durdu veya bir sokak hayvanının bu alandan geçişi sırasında kayalıkların veya kaya parçalarının düşmesi de kaçınılmaz. Kayalık sorunundan dolayı iş yerimizi buradan taşıyabiliriz, başka yerde servisimizi yapabiliriz, ama biz gitsek bile biz gittikten sonra ne olacak? Kaya parçaları birisinin üzerine düştüğünde bunun vebalini kim taşıyacak?" dedi.



"6 ay önce aracımızın üzerine büyük bir kaya parçası düştü"

Yaklaşık 6 ay önce bir araçlarının üzerine kaya parçası düştüğünü dile getiren Ahi, araçlarının camının patladığını söyledi. Ahi, "Araç şoförümüz 2 saniye ile kendini kurtardı. Büyük bir kaya parçası, aracın üzerine düştü, aracın ön kısmını parçaladıktan sonra etrafa dağıldı. Aracımızda hasar meydana geldi. Bizim burada boşuna kimseyi rahatsız edecek niyetimiz yok, yetkililere buradan bildiriyor ve istirham ediyoruz, ancak yetkililer bu problemi çözüme kavuşturur, yoksa biz yapamayız. Kaya parçaları yerden yaklaşık 500 metre yükseklikte bulunuyor, benlik bir durumsa ben yaparım. Bu benlik bir durum değil. Yarın öbür gün burada yağış olduğu zaman ve yukarıdan su aktığı zaman kayalıklar ile taşların altı boşalır. Orada bulunan taşlar, bir çocuğun, yaşlı bir vatandaşın, hamile bir kadının veya bir sokak hayvanının üzerine düştüğü zaman, bunun sorumlusu kim olacak? Şimdiden buradan bildirelim, sorumlusu illaki bu durumu çözüme kavuşturacaktır. Yoksa burada kimseyi eleştirecek veya şikayet edecek bir durumumuz yok. Yetkililerden ricamızdır, bu problem bir an önce çözüme kavuşturulsun" diye konuştu.



"Evime korkarak gidiyorum"

İş yerinden eve korkarak gittiğini belirten işletme sahibi Ahi, evinin balkonundan dükkanının bulunduğu alanı korkarak kontrol ettiğini ifade ederek, "Evime korkarak gidiyorum, evim iş yerinin hemen karşısında, evimde balkona çıktığım zaman diyorum ki Allah’ım, inşallah orada bir sokak hayvanı veya bir insan oturmasın, üzerlerine taş düşmesin. Evimden korkarak kontrol ediyorum. Ama nereye kadar dikkat edebilirim? Biz burada olmadığımız zaman, saymış olduğum varsayımlar mutlaka olacaktır. Allah etmesin bir canlının üzerine düştüğü zaman, durumun altından kalkamayız, giden can geri gelmez" şeklinde konuştu.



"Bir gözüm kayalıklarda diğer gözüm yaptığım işte"

Çalıştığı restoranda servis personeli olan Emrullah Abdar ise müşterilere servis yaptığı zaman, işine odaklanamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Burada servis yaptığımız zaman korku içerisindeyiz. Bir gözüm serviste, diğer gözüm de kayalarda olduğu için işime odaklanamıyorum. Bazen buraya araçlar park ettiği zaman, ’Efendim aracınızı buraya yanaştırmayın ’ diyoruz. Kayalıklar her an bir insanın üzerine düşecek diye korkuyoruz. Vatandaşları sürekli uyardığım için işime sahiplenemiyorum. Dün hatta burada yukarıdan taşlar düştü. Vatandaş aracın kapısını açacaktı, elim yüreğimdeydi, bir şey olacağından korktum. Ne yapacağıma şaşırdım, koşa koşa yanlarına gittim. Bu yüzden yetkililerden bu kayalara bir çözüm bulmalarını istiyoruz".

