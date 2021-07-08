MAÜ tıp fakültesi yapımı için imza töreni gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MAÜ tıp fakültesi yapımı için imza töreni gerçekleştirildi

İHA

MAÜ tıp fakültesi yapımı için imza töreni gerçekleştirildi

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nezir Sürücü Hastanesi ve Temel Tıp Bilimleri bina yapım protokolü için ilk imzalar atılarak tören gerçekleştirildi.
Protokol, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi bina yapımını üstlenen iş insanı Nezir Sürücü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş tarafından imzalandı. Mardin’e büyük bir eğitim ve sağlık yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “Son dönemde hayırsever iş insanlarımızın ilimizin dört bir yanında eğitimden sağlığa, kültürden sosyal hayata pek çok alanda pek çok yatırımı hayata geçirdiklerine şahit olduk. Bu durum bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Bu meyanda devletmillet işbirliğinin kentimizde arttırılması için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle devletle millet arasındaki mesafeyi sıfırlamayı, aradaki tüm engelleri kaldırmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi, kentimize ve insanımıza en güzel hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Protokolünü imzaladıkları Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nezir Sürücü Temel Tıp Bilimleri binası ile hastane binasının devletmillet işbirliğinin güzel bir örneği olarak karşılarında durduklarını belirten Vali Demirtaş, “Bu protokolle Artuklu Üniversitemiz, teorik tıp eğitiminin verileceği bir binaya ve bu eğitimlerin pratiğe dönüştürüleceği hastane binasına kavuşacaktır" şeklinde konuştu.
Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinin mayıs ayında resmi gazetede yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte kurulduğunu belirten Rektör Özcoşar, “Tıp fakültelerinin kurulması oldukça zorlu süreçler. Bu süreçlerin çok değişik ayakları var. Fiziki yapısının tamamlanması, kadrosunun tamamlanması, teçhiz ve teşvikinin tamamlanması gibi süreçleri içeriyor. Bugün fiziki yapının tamamlanmasına yönelik üniversitemiz olarak ilk adımı attık” dedi
Bir hayırseverin yapacağı temel tıp bilimleri binası ve 200 yataklı hastane ile aslında 600 yataklı olarak planladıkları tıp fakültesi hastanesinin ilk çalışmasına başlamış bulunduklarını ifade eden Rektör Özcoşar, “Dolayısıyla oldukça kısa bir sürede Mardin Artuklu Üniversitesi tıp fakültesini aktif hale getirmeye yönelik bir strateji takip ediyoruz. Ve inşallah kısa zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi tıp fakültesi hastalara hizmet verebilecek. Öğrenci yetiştirecek ve akademisyenleri barındırabilecek bir konuma gelmiş olacak” şeklinde konuştu.
Memleketi Mardin’e gönül vermiş olan işadamı Nezir Sürücü, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Temel Tıp Bilimleri binalarının yapımını üstlenmiş olmaktan ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, tek amacının memleketine ve milletimize hizmet etmek olduğunu belirtti.
Sürücü, Tıp Fakültesi gibi çok kıymetli bir hizmeti ve eseri yapmasına vesile olan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’a ve ekibine teşekkürlerini sundu.
Tören, protokol imzalarının atılması, Nezir Sürücü’ye plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet desteğiyle annesinin 22 yıllık hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle annesinin 22 yıllık hayalini ...
Şehrin göbeğinde düşmeye yakın olan kaya parçaları, yürekleri ağızlara getiriyor
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde düşmeye yakın olan kaya parçaları, ...
Mardin'de şehit olan asker için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin'de şehit olan asker için tören düzenlendi
Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
YEREL HABERLER Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 ...
Mardin’de kamyonet ile cip çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de kamyonet ile cip çarpıştı: 5 yaralı
Radarla hız denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Radarla hız denetimi yapıldı
Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit
YEREL HABERLER Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 ...
Mardin'de 1 asker şehit oldu
YEREL HABERLER Mardin'de 1 asker şehit oldu
Mardin'de aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
Mardin'de esrar operasyonu
YEREL HABERLER Mardin'de esrar operasyonu
Mardin’de genç doktor evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mardin’de genç doktor evinde ölü bulundu
Mardin'de doktor evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mardin'de doktor evinde ölü bulundu
Mardin'de PKK operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de PKK operasyonu: 29 gözaltı
Mardin'de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de kaza: 1 yaralı
Mardin’in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’in dört bir yanında yol çalışmaları devam ...
Türkiye seçmelerinde ikinci olup milli takıma girdi, şimdi Romanya Avrupa Kupası’na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye seçmelerinde ikinci olup milli takıma girdi, ...
Mardin'de tarım işçisi elektrik akımına kapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de tarım işçisi elektrik akımına kapıldı
Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Gökçe’den aşı çağrısı Dr. Abdullah Gökçe: “Her aile evinden bir kişiyi kaybetti, lütfen aşımızı olalım”
YEREL HABERLER Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Gökçe’den aşı çağrısı Dr. ...
Mardin’de, EDS ile trafik kontrol altına alınıyor
YEREL HABERLER Mardin’de, EDS ile trafik kontrol altına alınıyor
Yatırımcıların gözdesi Mardin’de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı
YEREL HABERLER Yatırımcıların gözdesi Mardin’de bin 500 kişinin ...
Bulgaristan’dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe’ye ulaştı
YEREL HABERLER Bulgaristan’dan havalanan posta güvercinleri ...