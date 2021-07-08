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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Telafide ben de varım' eğitim süreci Mardin'de başladı

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Telafide ben de varım' eğitim süreci Mardin'de başladı

Milli Eğitim Bakanlığının 'Telafide ben de varım' eğitim süreci Mardin'de başlarken, 21 Haziran 2 Temmuz arasında başvuruların alındığı etkinliklere, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Mardin'de 5 bin öğrenci etkinliklere katılmak için başvuruda bulundu. İl genelinde öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere yönelik 25 ayrı eğitim planlanırken Halk Eğitimi Merkezlerince de velilere yönelik kurslar düzenlenecek.
5 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan 'Telafide ben de varım' programıyla, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerinin artırılması hedefleniyor. Gönüllülük esasına göre öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program; fiziksel, sosyalduygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun planlandı. Mardin'de projenin ilk programı Artuklu Okay Yaşar Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Bazı öğrenciler, il milli eğitim müdürlüğü tarafından getirilen robot eşliğinde de Mardin yöresine özgü olan Reyhani oyununu oynadı.
Programa, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Artuklu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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