Mardin'de 12 yıl hapis cezası olan zanlı jandarma tarafından yakalandı

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yapmış olduğu çalışmalar sonucu, 'Kasten Adam Öldürme' ve 'Silahlı Tehdit' suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Mazıdağı Bilge Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 'Kasten Adam Öldürme' ve 'Silahlı Tehdit' suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan S.Ç., Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Ç.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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