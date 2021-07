Vali Demirtaş, Mardin'de yapılan hizmetleri değerlendirdi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, basın istişare toplantısında yapılan hizmetleri değerlendirdi.

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş kentte bulunan bütün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş geldiği günden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları basın ile paylaşarak, “Şeffaf ve hesap verebilir olma temel şiarımızdır, biliyoruz ki hem valilik hem de büyükşehir belediyemizin bütçesi, milletimizindir. Valiliğimizin ve büyükşehir belediyemizin kasasına giren her bir kuruşta, tüm hemşerilerimizin hakkı vardır. Dolayısıyla kamunun, devletimizin milletimize hizmet üretmek için emanet ettiği her bir kuruşu, olması gereken yere, olması gereken miktarda harcamakla mükellefiz” dedi.



“Asfaltlama çalışmasına 100 milyon TL ile başlamış bulunmaktayız”

Saha çalışmalarına başlanılmış projelerini aktaran Vali Demirtaş, “Medeniyetin gelişmişliğinin yollarla ölçüldüğünün bilincindeyiz. Bu amaçla 10 ilçemizin özellikle kırsal yollarının neredeyse tamamının yol asfaltlama çalışmasına 100 milyon TL ile başlamış bulunmaktayız. İlk çalışmamız bayram öncesine kadar 500 kilometrelik bir yol çalışması olacak ikinci çıkacağımız ihalede bin kilometrelik bir asfalt çalışmasını tamamlayacağız. Bunun yanında, trafik sorununun azaltılmasına yönelik Artuklu çok katlı otopark projemizin inşaatına başladık. Ek olarak, ölümcül ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçilmesi adına EDS Projemizi de ihale aşamasına getirdik. Eski Dikey Bahçe Projesinin sürdürülmesinin maliyetli olduğunu hesapladığımızdan kadim şehrimizin daha rahat tanınırlığını sağlayacak, şehrimizin minyatür bir görünümü olacak Mini Mardin Projesini de şehrimize kazandırdık” dedi.

Toplantıda yeşil alana da dikkat çeken Vali Demirtaş, “Yeşil alan miktarı Mardin’imiz için düşük bir seviyededir. Daha yeşil bir Mardin için öncelikle; Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Yeşilli ilçelerimize projeleri tamamlanan millet bahçelerini kazandırıyoruz. Yine Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde de Kent Parkı projeleriyle ilimize toplamda 1.200 dekarlık bir yeşil alan kazandırmayı planlıyoruz. Ayrıca; çağdaş, gelişmiş modern bir kentin olmazsa olmazı sosyal aktivitelerdir. Bu amaçla, pandemi koşullarını da dikkate alarak Derik’te yamaç paraşütü, Eylül ayında da yapılacak olan Foto Maraton Etkinliği gibi birçok etkinliği halkımıza sunmaktayız. Bunun yanında, uluslararası camiada kadim şehrimizi tanıtmak, daha çok turist çekmek ve ilimizi dünyanın sayılı ve saygın bir turizm destinasyonunu yapmak amacıyla UNESCO Şehirlere başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da projesinde çalıştığı bu çalışmamız iki yıl süre içerisinde birçok değişikliği de beraberinde getirip küresel anlamda Mardin’imizin imaj ve prestijini yüceltecektir” diye konuştu.

Su ve kanalizasyon idaresi olan MARSU’nun uzunca bir süredir enerji sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, “Su maliyetinin yüksek oluşu da en çok bu sorundan kaynaklanmaktadır. Daha ucuz suyun temini ve daha az enerji maliyeti ödeyen bir MARSU için yenilenebilir bir enerji üretim tekniği olan Güneş Enerji Sistemi (GES) çalışmalarını başlattık. Daha etkin ve verimli olması adına fizibilite raporunu da hazırlatmış bulunuyoruz. İlk etapta 40 megawatt’lık bir GES tesisini kurarak, yıllık 80 milyon TL’den fazla geliri elde ederek, MARSU’nun yıllık kullanım ihtiyacı olacak enerjiyi en kısa sürede hayata geçirmeyi planladık. Bunun dışında su ve kanalizasyon altyapısı olmayan Ömerli, Savur ilçeleri ile muhtelif kırsal mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon projelerini de başlattık, saha çalışmaları devam etmektedir” şeklinde konuştu.



“Biz çalışarak yorulan değil oturarak yorulan insanlarız”

Şehrin her noktasında hizmetleri en iyi şekilde vatandaşlara ulaştırmak için girmiş oldukları bu mücadelede çalışarak yorulan değil, oturarak yorulan insanlar olduklarını dile getiren Vali Demirtaş, "Kadim şehrin kültürel ve tarihi dokusunu meydana çıkaracak ve bu kimliğini kuvvetlendirecek tarihi yapıların korunması, sokak sağlıklaştırması, cephe iyileştirme çalışmalarının Artuklu’da, Kızıltepe’de, Nusaybin’de ve Midyat’ta devam ediyor. Yaklaşık 25 milyon TL’ye mal olacak çalışmalarımız sonuçlandığında ayrıca ilimizin ekonomik, sosyolojik ve kültürel etkinlik alanlarındaki faaliyetleri de canlanmış olacaktır. Yeri gelmişken, kadim şehrimiz bugüne değin en çok 2T olarak bilinen Tarım ve Turizm alanlarında rol oynayan bir şehir olmuştur. Ancak, Mezopotamya’nın kadim kültüründen güç alan şehrimize artık 1T daha ekleyerek yani Ticareti ekleyerek artık 3T ile aktif bir rol oynayan bir şehir konumuna getirmeyi düşünüyoruz. Bu amaçla, Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerimizde kuracağımız 3 yeni OSB ile ilimizin sanayisini güçlendirip ticaret hacmini hatırı sayılır bir duruma getirmeyi planladık” ifadelerini kullandı.



“Organize Sanayi Bölgemizde yerel işsizliği de azaltacak 1 adet Çağrı Merkezinin temeli de atılmıştır”

Tarih, kültür ve medeniyet çizgisinde gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, çevre ve hayvan dostu belediyecilikte de gösterdiklerini vurgulayan Vali Demirtaş, “Çevrenin korunması, yeşil alanların arttırılması, hayvanların korunması, özellikle sokak hayvanlarının rehabilitasyonu gibi pek çok alanda yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engelleri kaldırmak amacıyla Engelsiz Mardin projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Malum pandemi sürecinin, açık hava müzesi görünümündeki Mardin’imizin turizme dair hedeflerine sekte vurduğunu söyleyebiliriz. Lakin aldığımız tedbirler, yürüttüğümüz çalışmalar ve son normalleşme süreciyle birlikte turizmde yeniden eski günlerimize döneceğimize yürekten inanıyorum. Gastronomi ile ilgili yürüttüğümüz projelerle de kent lezzetlerimizi sınırlarımızın ötesine taşıyacağımızı düşünüyorum” dedi.

Aşılama ile ilgili olarak da gereken duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, basın aracılığıyla tüm vatandaşları bir kez daha aşılarını olmaya davet etti.

