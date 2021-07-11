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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Mardin Yöresel Ürünler Tanıtımı’ etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi

İHA

‘Mardin Yöresel Ürünler Tanıtımı’ etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi

Yöresel ürünleri koruma, geliştirme ve tanıtmak amacıyla düzenlenen “Mardin Yöresel Ürünler Tanıtım” etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.
Mardin Valiliği himayesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen “Mardin Yöresel Ürünler Tanıtım” etkinliğinin açılışı yapıldı.
Açılış; Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adi Alan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Etkinliğin açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, üretici ve tüketici arasında bir köprü vazifesi görecek olan “Mardin Yöresel Ürünler Tanıtımı” etkinliğinin hayırlı olmasını temenni ederek etkinliğe katılım gösteren tüm üreticileri tebrik etti.
Tanıtım etkinliğiyle üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketicilere satışını gerçekleşmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımız burada kaliteli ve ucuz ürüne ulaşama imkanı bulacak. Mardin’de üretilen ürünleri inşallah bundan sonra bu şekilde pazarlamayı planlıyoruz. Bu tür etkinlikleri sürdürmeyi düşünüyoruz. Balından sucuğuna, sucuğundan meyve ve sebzesine kadar 55 üreticinin ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Amacımız vatandaşımıza en kısa yoldan bu ürünleri daha ucuza ulaştırabilmektir. Bu etkinlikle üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı birleştiriyoruz. İlerleyen zamanlarda kısmet olursa İstanbul’da bir tanıtım günleri etkinliği yapmayı düşünüyoruz. Etniklik Mardin’imize hayırlı olsun” dedi.

“Burada 10 ilçenin ürünleri tanıtılıyor”
Amaçlarının üreticilerin ürettikleri ürünleri tüketicilerle buluşturmak ve bunu Türkiye çapına yaymak olduğunu kaydeden il tarım ve orman müdürü Menduh Dinler, “Mardin yerel ürünlerini tanıtım adı altında bugün 10 ilçemizden gelen ürünleri tanıtmak için burada toplandık. Valimizin önderliğinde bu standı açtık. Tarım il ve orman müdürlüğü olarak. İnşallah bu ürünleri burada tanıtırken markalaşma değerini arttırırız. Gerçekten doğal ve katkısız ürünler bunlar. Umarım tüketicilerimiz bunları beğenir ve bir fayda sağlar. Amacımız ürünleri tanıtım yönündeydi. İnşallah bu Mardin için bir başlangıç olur. Belki ileride başka illere götürme şansımız olursa başka illerde de Mardin’i tanıtırız. İnşallah 23 ayda bir kendi ürünlerimizi burada tüketicilerle buluşturacağız. Bu konuda sayın valimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederim. Büyükşehir belediyemize desteklerinden dolayı ve üreticilerimize teşekkür ederim katılım sağladıkları için. İnşallah hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.
Vali Demirtaş, açılış konuşmasının ardından beraberindekilerle stantları tek tek gezerek üreticilerle bir süre sohbet edip ürünler hakkında bilgiler aldı.

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