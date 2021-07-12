Türkiye’den uzanan yardım eli Afrika’daki çocukların yüzünü güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’den uzanan yardım eli Afrika’daki çocukların yüzünü güldürüyor

İHA

Mardin'den yola çıkıp Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor.

Türkiye’den uzanan yardım eli Afrika’daki çocukların yüzünü güldürüyor

Mardin’den yola çıkıp Türkiye’den uzanan yardım eli Afrika’daki çocukların yüzünü güldürüyor.
Türkiye genelinde müzik sınıfları ve sanat okulları açarak çocukların ücretsiz sanat eğitimine ulaşmasını sağlayan Çocuklar İçin Çal Derneği (ÇIÇAD) kurulduğu günden beri dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın çocuğun olduğu her yere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde ülkemizin ve dünyamızın yaşadığı sosyoekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak sosyal çalışmalar yapmaya başlayan ÇİÇAD ailesi başta Türkiye’deki ihtiyaç sahibi çocuklar olmak üzere Afrika’daki yetim ve öksüz çocuklara da yardım eli uzattı. İlk olarak geçtiğimiz aylarda Uganda’da 2 binden fazla çocuğa yardım edildi. Yakın zamanda Kenya’da da binden fazla çocuğa yardımlar yaptı. Türkiye’yi müzik yaparak otostopla gezerken mendil satan bir çocuğun hikayesinden etkilenen, gezen İtalyan olarak bilinen ÇİÇAD kurucu başkanı İbrahim Yalçın, "2016 yılından beri sosyal medyadan destekçilerimiz sayesinde çocuğun olduğu her yere sanatımızı ve yardımlarımızı götürdük. Afrika’daki çocuklara ulaşmak bizim en çok istediğimiz bir şeydi. Oradaki çocuklara yardımlarımızla birlikte kültürümüzü tanıtan müziklerimizi de götürdük birlikte halaylar türküler söyleyerek çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatmaya çalıştık. Uganda ve Kenya'daki yardımlarımızın en doğru yere ulaşması konusunda yardımcı olan Uganda Kampala büyükelçimiz Kerem Alp beye ve Kenya Nairobi büyükelçimiz Ahmet Cemil Miroğlu’na sonsuz teşekkür ederiz” dedi.
Gittikleri yerde büyük elçilerin desteklerini aldıklarını söyleyen Yalçın, “Büyükelçilerimizin destekleriyle bugün burada bir köyde yaklaşık 70 tane ailemize erzak kolisi dağıttık. 30 küsur çocuğumuza da kırtasiye malzemesi ve giysi dağıttık. Görüyorsunuz zaten o kadar muhtaçlar ki ve hepsi de apayrı güzel. Bizi çok güzel ağırladılar ve çok güzel karşıladılar. Birazdan başka köylere gideceğiz. 700’den fazla erzak kolimiz olacak. Onların hepsini dağıtacağız ailelere ve çocuklara. Sonra da ülkemize geri döneceğiz” diye konuştu.
Derneğin yönetim kurulu üyesi Berfin Uluman ÇİÇAD ailesi olarak her zaman çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, destek olan herkese teşekkür etti. Dernek yönetim kurulu üyesi Türkü Bingöl, çocukların birer gelecek olduğunu ve imkanları sayesinde her çocuğa hem sosyal yardım hem de sanatsal yardım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
‘Mardin Yöresel Ürünler Tanıtımı’ etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Mardin Yöresel Ürünler Tanıtımı’ etkinliğinin ...
Kızıltepe’de polyester fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kızıltepe’de polyester fabrikasında yangın
Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ödüllendirildi
YEREL HABERLER Mezopotamya ödülleri töreninde en iyi gümüş markası ...
Vali Demirtaş, Mardin'de yapılan hizmetleri değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, Mardin'de yapılan hizmetleri ...
Mardin’in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı firmalarla büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı ...
Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu Mardin'de düzenlenen törende yılın enleri ödül ile buluştu
YEREL HABERLER Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini ...