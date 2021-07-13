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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vandallar tarihi medresenin duvarlarına kıydılar

DHA

Vandallar tarihi medresenin duvarlarına kıydılar


Semih ERSÖZLER/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde bulunan onlarca eserden biri olan, yapımına Artuklu Dönemi'nde başlanan ve Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanan Kasımiye Medresesi'nin duvarları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapıyı ziyarete gelen bazı kişilerin, yapıyı ayakta tutan duvarları sert cisimlerle kazıyarak, isimlerini ve geldikleri şehirlerin adını yazdığı görüldü.
Artuklu ilçesinde bulunan onlarca eserden birisi olan, yapımına Artuklu Dönemi'nde başlanan ve Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanan Kasımiye Medresesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Yapımından bu yana yüzyıllardır mükemmel yapısıyla ayakta kalan tarihi medresedeki taş işçiliği, süsleme motifleri, görenleri hayran bırakıyor. Kentin simgeleri arasında yer alan ve Mardin'in en büyük yapılarından olan medresenin avlusunda ise bir çeşme ve havuz bulunuyor. Ziyarete açık olan havuzun etrafındaki tarihi duvarlar ise kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapıyı ziyarete gelen bazı kişilerin, yapıyı ayakta tutan duvarları sert cisimlerle kazıyarak, isimlerini ve geldikleri şehirlerin adını yazdığı görüldü.
KASIMİYE MEDRESESİ
1102-1409 yılları arasında hüküm süren Oğuz Türkmen Beyliği Artuklular döneminde yapımına başlanan, Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalan medresenin inşası, 15´inci yüzyılın sonlarında Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde tamamlandı. Medrese, eğitim verdiği dönemde bölgenin en önemli eğitim merkezlerindendi. 16´ncı yüzyılda Mardin'de en fazla maddi kaynağa sahip medrese olduğu bilinmektedir. 1'inci Dünya Savaşı sırasında kapandı. Medresede eki mescit, bir türbe ve bir çeşme yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Mardin Semih ERSÖZLER
2021-07-13 11:43:07

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