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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turist akını esnafın yüzünü güldürdü

İHA

Turist akını esnafın yüzünü güldürdü

Mardin’e turistlerin akın etmesiyle esnafın yüzü gülmeye başladı.
Tarihi mekanlarıyla turizm şehri haline gelen Mardin’de normalleşme ile birlikte turist akını yaşanıyor. Kısıtlama sürecinde ekonomik açıdan olumsuz etkilenen esnaf, şehirde yaşanan hareketlilik sayesinde toparlanmaya başladı. Piyasanın yeniden canlanması esnafın yüzünü güldürdü. Turizm patlaması yaşandığını söyleyen sabuncu esnafı Necmettin Yüksel, ”Burada doğduk, burada büyüdük. Ben ömrü hayatımda böyle bir turizm patlaması görmedim. Her şey çok güzel. Keşke böyle devam etse. Daha önce temmuz ayında turist az geliyordu. Gittikçe azalıyordu. Şu an turist var hafta içi ve hafta sonlarında. Bireysel ve gruplar şeklinde turizm patlaması var” dedi.

“Piyasa çok canlı”
Geç saatlerde sokaklarda turistin olduğunu belirten Yüksel, “Daha önce ben böyle bir turizm sezonu görmedim. Çok umutluyuz. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Ama mükemmel. Pandemide yaşadığımız sıkıntıları atlattık. Tamamen unuttuk. Keşke böyle devam etse. İnşallah bu pandemi de biter ve bu sıkıntılarda gider” diye konuştu.
Mardin’de beklenen turist sayısının 5 milyon olduğunu ifade eden ayakkabıcı esnafı Ali Gökoğlu, “Pandemi sürecinde geçen yıl mart ayından itibaren başlayan yasaklar özellikle Mardin’de otel sektörü olsun, kafeler ve restoranlar hepsi kapalıydı. Mardin biliyorsunuz turiste yönelik bir yer. Birçok arkadaşımız ekmeğini bu şekilde kazanıyor. Mardin’e keşke daha fazla turist gelse. Mardin’e konulan hedefte 5 milyondan bahsediliyordu. Bu yıl için zor ama en azından 12 milyonun gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Mardin’de canlanan turizmin herkesi mutlu ettiğini söyleyen esnaf Abdülkadir Işıkhan, “Eskiden çarşıdan geçtiğimizde korona nedeniyle kalabalık olmuyordu. Şimdi bakıyoruz ki piyasa canlandı. Her yer kalabalık. Şu an çok çok memnunuz. Yerli ve yabancı turist geliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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