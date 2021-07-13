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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden GES yatırımı hamlesi

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir ve doğal enerji kaynaklarından faydalanmak, enerji giderlerini düşürmek amacıyla ile geliştirdiği çevre dostu Güneş Enerji Santrali Projesinde, fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden GES yatırımı hamlesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir ve doğal enerji kaynaklarından faydalanmak, enerji giderlerini düşürmek amacıyla ile geliştirdiği çevre dostu Güneş Enerji Santrali Projesinde, fizibilite çalışmaları tamamlandı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün en büyük gider kalemi olan elektrik giderini yenilenebilir, doğal ve çevre dostu kaynaklardan karşılanarak azaltılması ve sağlanacak tasarrufun Mardinlilere hizmet olarak dönmesi için başlatılan çalışmalar sona erdi. GES Projesinde üretilecek 40 MW’luk elektrik için potansiyel alanlar içerisinde uygun olan noktalar seçilerek altyapı ihtiyacı, yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapılması ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin elektrik ihtiyacının karşılanması amaçlanan GES Projesi, enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması daha kaliteli ve kesintisiz enerji tedariki için gerçekleştirilerek başta Mardin ve Mardinli vatandaşlarımıza büyük faydalar sağlayacak.
Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak isteyen Mardin Büyükşehir Belediyesi, rüzgar enerjisi santrali ve biyokütle enerji kaynaklarından elektrik üretimi elde etmek amacıyla yeni projeler geliştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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