Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

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Mardin'de seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, MidyatBeyazsu karayolu arasında meydana geldi.35 AE 6496 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin içinde bulunanlardan 1' i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirildi.

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