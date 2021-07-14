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Prof. Dr. İbrahim Özcoşar: "15 Temmuz zaferi de tarihimizin dönüm noktalarından biridir"

İHA

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar: "15 Temmuz zaferi de tarihimizin dönüm noktalarından biridir"

Milli İrade Platformu Mardin temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "15 Temmuz zaferi de tarihimizin dönüm noktalarından biridir" dedi.
Milli İrade Platformu Mardin temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Özcoşar 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü münasebetiyle açıklamada bulundu. Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, iki binli yıllarla birlikte ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda bölgesel bir güç olarak ortaya çıkan Türkiye'nin, bu sömürü düzenine karşı sesini yükseltip mazlum milletlerin umudu olmaya başlamasının egemen güçleri rahatsız ettiğini belirtti. Milletlerin tarihine yön veren kader anları olduğunu dile getiren Özcoşar, “Tarihimiz bu gibi kader anlarında milletçe top yekun ortaya konulan olağanüstü mücadelelerin ve muhteşem zaferlerin tarihidir. Bu anlamda, 15 Temmuz zaferi de tarihimizin dönüm noktalarından biridir. İkinci dünya savaşından sonra kurulan sömürü düzenini ilelebet sürdürmek isteyen egemen güçler, çıkar ve menfaatlerinin zedelendiği her yere müdahale etmekten asla geri durmamışlar, çeşitli bahanelerle birçok ülkeyi işgal edip milyonlarca insanın ölümüne ve ülkelerini terk etmesine sebep olmuşlardır” dedi.
Dünya beşten büyüktür haykırışının dünyanın sorunu haline gelen ülkeler tarafından Türkiye’ye karşı her alanda savaş açtığını belirten Özcoşar; "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan yükselen 'Dünya beşten büyüktür' haykırışı ve sadece Ortadoğu'nun değil, dünyanın sorunu haline gelmiş bulunan işgalci İsrail'e ve dolayısı ile egemenlere karşı söylenen "One minute" çıkışı üzerine harekete geçen egemenler Türkiye'ye karşı her alanda savaş açmışlar. İstedikleri sonuca ulaşamayınca da yıllardır besleyip büyüttükleri ve devletin her kademesine yerleştirdikleri FETÖ terör örgütünü kullanarak darbe yapmaya kalkışmışlardır. Azîz milletimiz, kendi iradesine ve varlığına kasteden bu hain darbe teşebbüsüne karşı yek vücut olup ayağa kalkmış, tarihte eşi benzeri olmayan bir destan yazarak vatanına sahip çıkmıştır” diye konuştu.
Türkiye üzerine kirli hesaplar yapmaya çalışanlara çağrıda bulunan Özcoşar, “15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz, Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki, bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı asla başaramayacaktır. Bu aziz vatan, kıyamete kadar dünyanın bütün mazlumlarının umudu ve duası ile milletimizin kutsal yurdu olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, tüm şehitleri rahmetle yad edip, gazilere ve 15 Temmuz gecesini bir destana dönüştüren tüm millete şükranlarını iletti.

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