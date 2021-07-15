Mardin'de 15 Temmuz etkinlikleri

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Selen Kışlasındaki şehitlik ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Selen Kışlasındaki şehitlikte düzenlenen törene, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Enes Kürkçü, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in yaptığı dua ile devam etti. Törenin ardından Vali Demirtaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından şehitlik anıtındaki temsili şehit mezarlığına karanfil bırakılarak tüm şehitler için dua edildi. Vali Demirtaş ve beraberindeki heyet Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehitlikte bulunan şehidin mezarını ziyaret etti. Burada da şehidin mezarına karanfiller bırakılarak dua edildi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Demirtaş ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Mardian Mall AVM’nin fuaye alanında 15 Temmuz gecesiyle ilgili fotoğraflardan oluşan Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisini gezdi.

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