15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anılarak, kabri başında Yasini Şerif okutuldu.
Şehit Velit Bekdaş anma programına, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Garnizon Komutanı Piyade Albay Türker Tuna, Midyat Komando Tabur Komutanı Yarbay Taner Ercivan, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Kalendar Savaş Ünal, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, şehit yakınları, şehidin silah arkadaşları ve STK temsilcileri hazır bulundu.
Şehidin mezarı başında yapılan anma töreni, Yasini Şerif okunması ve duaların okunmasına müteakip son buldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.