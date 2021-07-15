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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de zincirleme kaza: 7 yaralı

İHA

Mardin’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Mardin’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Artuklu ilçesinde Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. 47 PG 836 ve 47 AC 098 plakalı hafif ticari araçlarla, 27 AGD 299 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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