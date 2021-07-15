“Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi örnek bir merkezdir”

Mardin Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerince yapılan kapsamlı incelemeler ve araştırmalar sonucunda söz konusu paylaşımlarda yer alan görsel ile görüntülerin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine ait olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Sokak hayvanları konusunda rehabilitasyon merkezinin ülkede örnek bir merkez olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rehabilitasyon merkezimiz bünyesinde kurulan 'Kısırlaştırma ve Tedavi Amaçlı Bakım Merkezimizde' 7 gün 24 saat 10 veteriner hekim ve 32 personelimiz tüm ilçelerimize hizmet vermektedir. Ayrıca merkezimiz bünyesinde 10’u karantina padoku olmak üzere 93 padok, 1 kedi evi, 1 ahır ve 2 yoğun bakım ünitesinde bütün canlarımızın bakım ve tedavilerine devam edilmektedir. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde görev yapan bütün personellerimiz hayvan dostu olmakla beraber can dostlarımızın bakım ile tedavileri için her türlü fedakarlığı ve hassasiyeti gösterdikleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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