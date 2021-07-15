Mardin'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması



Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce kişi ellerindeki Türk bayrağıyla bir araya geldi.

Mardin Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde ellerindeki Türk bayrağıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na gelen binlerce kişi, şehitleri andı. Vali ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Enes Kürkçü, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un da katıldığı program, şehitler için saygı duruşundu bulunulup, dualar okundu.

Etkinlikte kalabalığa seslenen Vali ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz ruhunun Çanakkale ruhuyla özdeş bir ruh olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, "15 Temmuz, her şeyden önce tarihin tanık olduğu eşi benzeri olmayan bir millet destanıdır. Tarihinde pek çok destan bulunan milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın çağrısıyla o gece ülkemizin sokaklarını, caddelerini, meydanlarını doldurdu. Göğsünü kurşunlara, tanklara, uçaklardan ve helikopterlerden atılan bombalara siper ederek, yazdığı destanlara bir yenisini daha ekledi. Bizler bugün Mardin´den birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi, Kur'an tilavetleriyle, selalarla, şiirlerle, kahramanlık türküleriyle tıpkı 5 yıl önce olduğu gibi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz. 15 Temmuz´u unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı, yedi düvele bir kez daha haykıracağız" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-07-15 22:43:55



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