Mardinliler 15 Temmuz şehitlerini andı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasının 5. yılında Mardin’de binlerce vatandaş ellerinde ay yıldızlı bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’na akın etti, şehitleri andı.

FETÖ’nün darbe girişimini protesto etmek ve 15 Temmuz şehitlerini anmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı V. Enes Kürkçü, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve 7’den 70’e binlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marş okunması ve Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz’un milletin milli ve manevi değerlerine, namahremine el uzatanlara en yüksek tondan verilen kutlu bir cevap olduğunu söyledi. 15 Temmuz gecesini milletin her bir ferdi farklı şehirlerde, aynı duygu ve heyecanla yaşadığını belirten Vali Demirtaş, “15 Temmuz, yerli ve yabancı işbirlikçilere, had bildirme günüdür. 15 Temmuz, ihanetle diriliş vaktidir. Bir milletin uyanışı, küllerinden yeniden doğuşudur. Bizler de o gece Adana’da görevimizin başındaydık. Darbeci hainler, Adana’da İncirlik Üssü’nü, sözde sıkıyönetim komutanlığı olarak belirlemişlerdi. Buradan uçaklarına yakıt ikmali yaparak, darbe girişiminin şiddetini daha da arttırmak istiyorlardı. İncirlik Üssünde ilk olarak, elektriklerin kesilmesi talimatını verdim. Ardından üsse girişçıkış yasağı getirdim. Emniyete ait ağır vasıtalarla üssün giriş kapısını kapattırdım. Emrime aykırı hareket edenlere karşı vurun talimatı verdim. Bu tedbirler, darbecilerin moralini yerle bir etti. Yaşanan bu olayların ardından, hain darbeciler gözaltına alınarak etkisiz hale getirildiler” dedi.

"15 Temmuz’da her birimiz, yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin planlarını bir gecede bozarak, tarihe yeni bir zaferi nakşettik" diyen Vali Demirtaş, “Allah’ın izni, milletimizin cesaret ve feraseti ile büyük bir badireyi geride bıraktık. Bundan sonra böyle bir tecrübe yaşamamak adına, 15 Temmuz’un bize verdiği dersleri doğru bir şekilde anlamalı ve anlatmalıyız. Bilmeliyiz ki 15 Temmuz darbe girişimi, milletimize yönelik ilk saldırı değildir; son saldırı da olmayacaktır. O nedenle perde arkasında sergilenen oyunu göstermek, hainlerin gerçek yüzleri ortaya çıkarmak, maskelerini düşürmek için, terör ve terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizler FETÖ’nün, PKK’nın, DEAŞ’ın, YPG’nin ve diğerler terör örgütlerinin arkalarında kimlerin olduğunu ve bu terör örgütlerinin birer maşa, birer piyon olduklarını da çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz'da gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhuyla; tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışı ile sonsuza dek bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz karanlığında aynı tonda çarpan yürekleri de, ihanete karşı birleşen bilekleri de diri tutacağız. Tasada, kederde, sevinçte beraber olacağız” diye konuştu.

Vali Demirtaş, 15 Temmuz gecesini aydınlatan şehitlere, Allah’tan bir kez daha rahmet dileyerek, o gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren, kahraman gazilere minnet duygularımı ifade etti.

