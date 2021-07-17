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Kurbanlık ile ilgili uzmanlardan uyarı “Evrak, küpe ve pasaportu olan kurbanlık veteriner hekim kontrolünden geçmiş demektir”

İHA

Kurbanlık ile ilgili uzmanlardan uyarı “Evrak, küpe ve pasaportu olan kurbanlık veteriner hekim kontrolünden geçmiş demektir”

Kurbanlık alımı ve kesimi sırasında dikkat edilmesi hususunda uyarıda bulunan uzmanlar ‘Evrak, küpe ve pasaportu olan kurbanlık veteriner hekim kontrolünden geçmiş demektir’ dedi.
Kurbanlık alımında her yıl uyarıda bulunan uzmanlar hayvanların küpe pasaport ve evraklara sahip olması gerektiğini belirtti. MardinŞırnak Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Çakar, kurbanlıkları belediyelerin satış noktalarından alındığı takdirde orada gerekli evraklar, küpe ve pasaportu olan kısımdan kurbanlıkların seçildiği zaman herhangi bir sıkıntıya da neden olmayacağını, evraklara sahip olan hayvanın veteriner hekimin denetiminden geçtiğini belirtti. Çakar, kesim yapıldıktan sonra dışarıdan belli olmayan rahatsızlıklar nedeniyle kesimin veteriner hekim gözetiminde olması gerektiği konusunda uyardı. Çakar, "Bu kurbanın veteriner hekimin denetimi ve muayenesinden geçerek buraya geldiği ve sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. Veteriner hekimlerimizin kontrolünde olan belediye satış noktalarından kurbanlıklarımızı aldığımız zaman aslında orada bulunan veteriner hekimlerimizden yardım alarak bu sorunu aşabiliyorlar. Fakat oradan alıp 12 gün sonra kesme düşüncesiyle eve götürdükleri zaman rahatsızlanma veya herhangi bir durumla karşılaşılabilir" dedi.

“Kurbanlıklarda çevreye duyarlılık önemli bir kriterdir”
Bir insanın yüzünden, bakışları ve hareketlerinden hastalığı ve rahatsızlığının tahmin edildiği gibi hayvanlarda da bulun olduğunu belirten Çakar, “Bununla ilgili birkaç tane daha belirti söylemek gerekirse, ağız ve burunda herhangi bir akıntı olmaması gerekiyor. Herhangi bir ishal durumu olmaması gerekiyor. Onun dışında tüyleri karışık değil parlak olmalıdır. Bu belirtilerin dışında olan kesimi biz genellikle sağlıklı kabul ediyoruz. Onun dışında hızlı nefes alma ve karında nefes alma şeklinde olan hayvanları sağlıklı kabul etmiyoruz. Belediyelerimizde kesim sırasında görevli olan kasap arkadaşlarımız var. Bunlar dini olarak kurbanın hem kurban olabilmesi noktasında ve de o ete mikrop bulaşmaması noktasında çok dikkat etmektedir” diye konuştu.
Kesim öncesinde hayvanı 12 saat aç bırakmak ve hayvanı kurbanlık yerine getirmekte ve hayvanı çok ciddi strese sokmadan kesmekte çok önem arz etmekte olduğunu kaydeden Çakar, “Belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesmeleri gerçekten daha iyi olacaktır. Özellikle de zaten pandemi sürecinde bu durum çok önem arz ediyor. Bunlar gittikleri zaman çok cüzi bir miktarda hayvanlarını teslim ediyorlar. Oradaki görevli arkadaşlarımız kesimi yapıp etleri torba torba şeklinde hepsini veriyorlar. Ete mikrop bulaşmasını engelliyorlar. Fakat kesim dışarıda yapıldığı takdirde birincisi sakatlanma ve mikrop bulaşma noktasında gerçekten çok ciddi oluyor” şeklinde konuştu.

“Bazen birçok hastalık dışarıdan belirti göstermiyor”
Kesimhanede veteriner hekimlerin olduğunu söyleyen Çakar, “Bunun için iç organ muayenesi gerekiyor. Veteriner hekimlerimiz bunu muayene ettiği zaman kurbanlığa engel mi, değil mi belli oluyor. Onun dışında bazen iç organları imha ediyorlar. Bazen etin bir kısmını imha ediyorlar bazen de bütün eti imha etmek zorunda kalıyorlar. Fakat dışarıdan bir vatandaşımız bunu bilemez. Bunun için sağlık noktasında veteriner hekimlerimizin kesmeleri tamamen kendi sağlıkları çok önemlidir. Eğer ki etin kısa vadede tüketilme düşüncesi varsa buzdolabında saklayabilirler. Fakat uzun sürede tüketme düşüncesi varsa dondurucularda eksi 17 derecede dondurularak ileriki bir süreçte tüketilebilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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