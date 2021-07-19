Mardin STK platformundan İsrail’in Kudüs'e yönelik saldırılarına tepki

Son dönemlerde İsrail’in Mescidi Aksa ve Müslümanlara yönelik artan saldırılarına karşı Mardin STK Platformu basın açıklaması yaptı.

Son dönemlerde İsrail’in Mescidi Aksa ve Müslümanlara karşı saldırılarını arttırdı. Mardin’de Sivil Toplum Kuruluşları bu saldırıları kınayan bir basın açıklaması yaptı. STK platformu adına açıklama yapan Eyyüp Değer, “İlk kıblemiz, miracımız, göz bebeğimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz olan Kudüs, bu bayram öncesi yine İsrail’in saldırılarına maruz kalmıştır. İsrail’in bu saldırıları artık kronikleşmiş; her bayram öncesi Mescidi Aksa hedefe konularak, tüm Müslüman alemine adeta bir meydan okuma yapılmakta ve Mescidi Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir” dedi.

İşgalci İsrail’in bu düşten uyanmaya başladığını kaydeden Değer, “Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi; İsrail’i her geçen gün düşlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor, düşler yerini kabuslara bırakıyor. Bu hakikat, İsrail’in gün geçtikçe daha da çirkefleşmesine, saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor” diye konuştu.

Değer, yılmadan, usanmadan Müslümanlara miras bırakılan Mescidi Aksa’ya sahip çıkacaklarını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

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