Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Selim KAYA/MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki kırsal Gürpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EC 3774 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-07-20 10:33:21



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