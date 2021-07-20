Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Selim KAYA/MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki kırsal Gürpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EC 3774 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-07-20 10:33:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.