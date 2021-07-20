Mardin İl Sağlık Müdürlüğünde yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğünde aşırı sıcaklardan dolayı klima kabloları tutuşarak alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar çıkan dumanı farkederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Yangının klima tablolarının tutuşması sonucu meydana geldiği belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.