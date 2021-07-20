Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN İl Sağlık Müdürlüğü binasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Artuklu ilçesi Vali Ozan Bulvarı'ndaki İl Sağlık Müdürlüğü binasının çatısında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede gelen itfaiyeciler, 30 dakika süren müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sırasında yapılan incelemede, çatı katındaki klima motorlarının hasar gördüğü belirlendi.FOTOĞRAĞLI

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-07-20 16:08:55



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