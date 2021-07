Kurban Bayramı'nda turizm yoğunluğu

Mardin’de Turban Bayramı'nda turizm yoğunluğu yaşanıyor.

Tarih, kültür ve inanç turizminin hat safhada geliştiği Mardin’de turizm yoğunluğu yaşanıyor. Ülke genelinde Kurban Bayramı tatilinde turistler Mardin’e akın etti. Atlarla fotoğraf çekmeyi tercih eden turistler tarihi mekanları ziyaret edip fotoğraf çekindi.

Kurban Bayramı nedeniyle turist ve yerlilerin atlı fotoğraf çekinmeye geldiklerini söyleyen at sahibi Ümran Altayhan, “Bugün Kurban Bayramı arkadaşlar çoğunlukla gelip geziyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Atlara biniyorlar. Gezdiriyoruz onları. Sabahtan beri turist grupları geliyor. Geziyorlar, alışveriş yapıp, resim çekiyorlar. Mardin güzel ve gezilecek bir yer” dedi.

Kurban Bayramı'nda Kocaeli’nden Mardin’e gezmeye gelen Timur Yalçın, “Bayram tatilini Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa olacak şekilde GAB turuna çıktık. Bugünde ilk günümüz. Mardin’e geldik. Burada konaklayacağız. Buranın güzelliklerini batıya ve batıdaki arkadaşlarımıza anlatacağız. Bütün yazları Antalya, Marmaris gibi yerlerde geçiriyorduk. Bu senede bu taraflarda bir Anadolu ve kültür turuna çıkmayı planladık” diye konuştu.



“Güzel, hoş bölge insanı batıda lanse edildiği gibi değil”

Mardin’de güzel yerler ve güzel insanların olduğunu kaydeden Yalçın, “Mardin’de nasıl bir bayram havası sezdim? Bize eskiden batıda anlatırlardı. Çoluk çocuk sokaklarda geziyorlar. Kıyafetlerini giymişler, eğleniyorlar. Batıda bu kadar olmuyor. Daha farklı bir hava var. Ama burada eski daha çok yaşanıyor diyebilirim” şeklinde konuştu.

Bayram nedeniyle ziyaretçilerin yoğun olduğunu belirten Hüseyin Balı, “Gelen misafirlerimizi ata bindirip, indiriyoruz. Fotoğrafını çekiyoruz. Gelen turistlerimiz inşallah memnun kalıyorlar. İstedikleri kadar fotoğraf ve video çekiyoruz. Mardin turu attırıyoruz. Gelen misafirlerimizden de bir isteğimiz var. Sorsunlar. Ata binsinler, eğlensinler. Her şey para değil. Bazı insanlardan para bile almıyoruz. Parası olmadığını söyleyenlere olsun ata binin diyoruz. Her şey para değil helal olsun” dedi.

