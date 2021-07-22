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Emrullah KARAKAŞ/MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki kırsal Aksu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 KZ 769 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.

Kazada ölen askerlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Mazıdağı Emrullah KARAKAŞ

2021-07-22 17:26:54



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