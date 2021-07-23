Mardin’de kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kepçe operatörü damadın düğün konvoyu kepçeler oldu.

Kızıltepe'de kepçe operatörlüğü yapan Davut Bakış'ın düğün konvoyu, meslektaşlarının sürpriziyle renkli görüntüler oluşturdu. Kepçe operatörü Davut Bakış, Semanur Bakış ile dünya evine girdi. Bakışın meslektaşları kepçelerini süsleyip yöresel kıyafetlerini giyip kepçe operatörü damada sürpriz yaptı. Damadın arkadaşları kepçeleriyle konvoy oluşturup gelinin saçını yaptırdığı kuaför salonuna gitti. Ardından iş makineleri yine konvoy halinde düğün evine geldi. Sokağın başında iş makinelerinin oluşturduğu düğün konvoyu kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.