Mardin'de Kurban Bayramı tedbirlerine helikopterli denetim

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´de, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı´nın son gününde helikopterle trafik denetimi yaptı.
Mardin´de, 9 günlük tatil sürecinde trafik ve diğer alanlar için alınan tedbirleri helikopterle denetleyen ekipler, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaları başta olmak üzere trafikte risk teşkil edebilecek durumlar havadan kontrol edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirilerek kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-07-23 11:57:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.