Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Midyat ilçesinde meydana geldi. Devlet Hastanesi kavşağında geçmeye çalışan 20 PE 943 plakalı Fiat marka otomobil ile 42 ZH 048 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 otomobil takla atarken diğeri refüje çıktı. Kazada M.T.A., E.G. ve İ.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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