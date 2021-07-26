Mardin’de faaliyet gösteren Artuklu 1071 Derneği 400 aileye yardım elini uzattı.
Dernek bünyesinde toplanan yardımlarla 400 gıda kolisi hazırlanarak ailelere ulaştırıldı. Bu bayramda 300 çocuğa bayramlık kıyafet giydiren Artuklu 1071 Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, “Bayramda mutlu olmayan çocuk kalmasın dedik. 300 çocuğumuzu hayırseverlerimizin yaptıkları yardımlarla giydirdik. 400 aileye gıda kolisi ve kurban eti dağıttık. İhtiyaç sahipleri mutlu oldukça bizlerde onlarla mutlu oluyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.