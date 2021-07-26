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Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı gercekleştirildi

İHA

Mardin'de 2021 yılı 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı gercekleştirildi

Mardin'de 2021 yılı 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, belediye başkanları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, dönem itibarıyla belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 518 proje uygulandığını belirtti. Bu projelerden 47'sinin tamamlandığını, 386 projenin ise devam ettiğini dile getiren Demirtaş, 36 projenin ihale, 49 projenin de etüt aşamasında olduğunu dile getirdi. Demirtaş, bu projelerin toplam tutarı 13 milyar 106 milyon lira olup, 2021 yılı 2. dönem sonu itibarıyla 267 milyon lira harcama yapıldığını söyledi.
Daha sonra kamu kurum ve kuruluş yetkilileri yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirdi.

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