Emekliler aşı çağrısına kulak verip aşı oldu

Mardin İl Sağlık Müdürünün yaptığı aşı çağrısına uyan emekliler aşı oldu.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz sosyal medya hesabından vatandaşları aşı olmaya davet etti. Türkiye genelinde aşılama haritasında kırmızı rengini koruyan Mardin’de vaka sayısında da artış olduğunu bildiren Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, “Vaka sayılarımız artıyor, aşı oranımız maalesef iyi değil. Tedbirlere de uymazsak salgının kötü seyri kaçınılmaz olacaktır. Lütfen aşı olalım, tedbirlere uyalım” çağrısı yaptı.

Aşı çağrısına kayıtsız kalmayan Mardin STK Başkanı Salih Çalhan, aşı olmayan emekli üyelerini bir araya getirerek aşı yaptırdı. Çalhan, "Türkiye genelinde, Mardin haritada kırmızı iken, özel gayret ve direktiflerle korona tedbirlerinde ve aşılamada önemli bir yere gelindiğini görüyoruz. Emekli üyelerimizi tüm Mardinli hemşerilerimi aşı olmaya davet ediyorum. Kısa sürede Mardin’in aşılama haritasında maviye dönmesini istiyoruz” dedi.

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